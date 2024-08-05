NYT: американские военные покинули последнюю базу в Нигере

В понедельник американские военные покинули свою последнюю базу в Нигере. Контроль над ней передали вооруженным силам страны. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Вывод американских сил и средств с авиабазы ​​201 в Агадесе завершен», - заявили в Африканском командовании Пентагона.

Напомним, ранее Нигер разорвал соглашение, которое позволяло американским военным находиться в стране. Предполагалось, что США выведут свои войска к 15 сентября.

Отмечается, что в данный момент в стране осталось небольшое количество американских военных. Они находятся на территории посольства Соединенных Штатов.