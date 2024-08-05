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NYT: американские военные покинули последнюю базу в Нигере

Войска США покинули авиабазу в Агадесе.
Сергей Лебедев 2024-08-05 17:52:51
© Фото: defense.gov

В понедельник американские военные покинули свою последнюю базу в Нигере. Контроль над ней передали вооруженным силам страны. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Вывод американских сил и средств с авиабазы ​​201 в Агадесе завершен», - заявили в Африканском командовании Пентагона.

Напомним, ранее Нигер разорвал соглашение, которое позволяло американским военным находиться в стране. Предполагалось, что США выведут свои войска к 15 сентября.

Отмечается, что в данный момент в стране осталось небольшое количество американских военных. Они находятся на территории посольства Соединенных Штатов.

#в стране и мире #войска #сша #военные #Авиабаза #Нигер #Агадес
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