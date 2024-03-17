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Нигер разорвал соглашение, разрешающее военным США находиться в стране

Отмечается, что принятое решение вступает в силу немедленно.
Игнат Далакян 2024-03-17 00:54:01
© Фото: Sgt. 1st Class Brent Powell, Keystone Press Agency, Global Look Press

Находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с Соединенными Штатами, согласно которому американским военнослужащим разрешалось находиться на территории африканской страны. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана.

Как передает РИА Новости со ссылкой на международное агентство, правящая хунта Нигера отменила военное соглашение с США, которая разрешает американским военнослужащим, а также гражданскому персоналу Министерства обороны находиться на территории страны.

Принятое решение вступает в силу немедленно. Агентство не уточнило, по какой причине было разорвано соглашение.

Ранее Нигер наряду с Мали и Буркина-Фасо заявили, что выходят из Экономического сообщества стран Западной Африки. Страна направила официальное уведомление, сообщал Reuters.

До этого Пентагон отказался от совместных учений с военнослужащими стран, участвующих в свержении демократических правительств или обвиняемых в нарушениях прав человека. Совместные учения отменились у военнослужащих таких стран, как Нигер, Судан, Мали, Буркина-Фасо, Эритреи и Эфиопии.

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