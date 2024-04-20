США выведут из Нигера тысячу своих военных

Власти США намерены в ближайшие месяцы вывести из Нигера тысячу американских военнослужащих. Об этом решении Пентагон уведомил власти африканской республики, пишет The New York Times.

«Это поставит под угрозу политику Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в неспокойном регионе Сахель в Африке», - цитирует газету RT.

Месяц назад находящиеся у власти в Нигере военные разорвали соглашение с Вашингтоном, согласно которому американцы могли находиться на территории африканской страны. Принятое решение вступило в силу немедленно. Покинуть Нигер обязаны не только военные, но и гражданский персонал Минобороны США.