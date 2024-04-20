МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США выведут из Нигера тысячу своих военных

Захватившие власть в Нигере военные потребовали от американских ВС покинуть территорию республики.
Ян Брацкий 2024-04-20 10:17:50
© Фото: Нигере Senior Airman Blake Wiles, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти США намерены в ближайшие месяцы вывести из Нигера тысячу американских военнослужащих. Об этом решении Пентагон уведомил власти африканской республики, пишет The New York Times.

«Это поставит под угрозу политику Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в неспокойном регионе Сахель в Африке», - цитирует газету RT.

Месяц назад находящиеся у власти в Нигере военные разорвали соглашение с Вашингтоном, согласно которому американцы могли находиться на территории африканской страны. Принятое решение вступило в силу немедленно. Покинуть Нигер обязаны не только военные, но и гражданский персонал Минобороны США.

#в стране и мире #сша #Пентагон #военные #Африка #Нигер
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002