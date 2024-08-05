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Путин: РФ решает новые задачи достойно, но расслабляться нельзя

Президент отметил, что работать нужно будет напряженно.
Сергей Лебедев 2024-08-05 17:07:16
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Россия решает новые задачи достойно и с хорошим результатом, но расслабляться нельзя. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Государственной думы Вячеславом Володиным.

«В целом мы решаем их (новые задачи. - Прим. ред.) достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно»‎, - подчеркнул российский лидер.

Напомним, что в ходе встречи подвели итоги законотворческой работы в весеннюю сессию. Спикеры палат парламента доложили Владимиру Путину о принятии 331 закона.

Также президент оценил идею разрешить бойцам из зоны СВО проходить реабилитацию с супругами.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #валентина матвиенко #Совет Федерации #Вячеслав Володин #Президент #задачи #госдума
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