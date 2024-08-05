Путин: РФ решает новые задачи достойно, но расслабляться нельзя

Россия решает новые задачи достойно и с хорошим результатом, но расслабляться нельзя. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Государственной думы Вячеславом Володиным.

«В целом мы решаем их (новые задачи. - Прим. ред.) достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно»‎, - подчеркнул российский лидер.

Напомним, что в ходе встречи подвели итоги законотворческой работы в весеннюю сессию. Спикеры палат парламента доложили Владимиру Путину о принятии 331 закона.

Также президент оценил идею разрешить бойцам из зоны СВО проходить реабилитацию с супругами.