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Путин оценил идею дать участникам СВО проходить реабилитацию с женами

Владимир Путин заявил, что жены бойцов - это лучшие психологи для них.
Андрей Аркадьев 2024-08-05 14:55:29
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что жены - это лучшие специалисты-психологи для участников специальной военной операции.

«Это самые лучшие специалисты-психологи», - сказал он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

В ходе встречи подводились итоги законотворческой работы в весеннюю сессию. Спикеры палат российского парламента доложили президенту о принятии 331 закона. Глава государства выразил слова благодарности за проделанную работу.

Матвиенко вспомнила случай в Кисловодске во время посещения санатория, где проходят реабилитацию военные, получившие ранения в ходе боев. По словам председателя Совфеда, участники спецоперации попросили ее разрешить отдыхать и проходить реабилитацию вместе с женами, поскольку бойцы ВС РФ нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психологической.

#армия #Путин #жены #СВО
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