Путин встретился в Кремле с Матвиенко и Володиным

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Государственной думы Вячеславом Володиным. Верхняя и нижняя палаты парламента завершили весеннюю сессию, во время которой был принят 331 закон.

Глава государства поблагодарил сенаторов и депутатов за огромный объем проделанной работы. Путин подчеркнул, что и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока решались оперативно, в тесном контакте с правительством.

«Это всегда очень ответственная большая работа», - сказал президент.

Матвиенко отметила, что это была напряженная и самая продолжительная сессия. Спикер Совфеда выделила работу над посланием президента и над его майскими указами по национальным целям развития, а также над социальной поддержкой участников специальной военной операции.