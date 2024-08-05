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Путин встретился в Кремле с Матвиенко и Володиным

Президент поблагодарил депутатов и сенаторов за работу в весеннюю сессию.
Владимир Рубанов 2024-08-05 14:47:27
© Фото: kremlin.ru © Видео: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Государственной думы Вячеславом Володиным. Верхняя и нижняя палаты парламента завершили весеннюю сессию, во время которой был принят 331 закон.

Глава государства поблагодарил сенаторов и депутатов за огромный объем проделанной работы. Путин подчеркнул, что и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока решались оперативно, в тесном контакте с правительством.

«Это всегда очень ответственная большая работа», - сказал президент.

Матвиенко отметила, что это была напряженная и самая продолжительная сессия. Спикер Совфеда выделила работу над посланием президента и над его майскими указами по национальным целям развития, а также над социальной поддержкой участников специальной военной операции.

#итоги #Владимир Путин #валентина матвиенко #Государственная дума #Совет Федерации #Вячеслав Володин #встреча
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