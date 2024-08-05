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Премьер Британии: участники беспорядков пожалеют о том, что натворили

Кир Стармер назвал бандитизмом протесты в стране, которые вспыхнули после убийства детей в Саутпорте.
Ирина Егорова 2024-08-05 01:45:12
© Фото: Andy Barton Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал «организованным жестоким бандитизмом» массовые беспорядки в стране, которые вспыхнули в разных городах страны после нападения на детей во время уроков танцев в Саутпорте. В эфире телеканала SkyNews он заявил, что участники беспорядков будут привлечены к ответственности.

«Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете», — сказал он.

Массовые беспорядки начались у мечети в городе Саутпорт, далее перенеслись и в другие города. В ходе протестов пострадали полицейские. По предположению властей, протесты устроены сторонниками крайне правого движения «Лига английской обороны».

Напомним, что протесты в городах Британии начались после убийства детей во время танцевального мастер-класса в Саутпорте. Вооруженный ножом 17-летний подросток ранил девять детей в студии, где проходили занятия. В результате нападения погибли три девочки шести, семи и девяти лет.

#убийство #Великобритания #беспорядки #мечеть #кир стармер
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