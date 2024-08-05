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В парламенте Ирана пригрозили Нетаньяху расправой после убийства Хании

Член парламента Ирана Османи также призвал провести военную операцию, подобную «Правдивому обещанию», против Израиля.
Елизавета Кондрикова 2024-08-05 14:16:31
© Фото: Jack Guez, dpa Globallookpress

Член Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Касим Османи выступил с угрозой расправы над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в качестве «кровной мести» за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает телеканал IRIB.

«Мы не согласны на меньшее, чем смерть Нетаньяху», - сказал депутат.

В своей речи он напомнил об иранской операции «Правдивое обещание» против Израиля, осуществленное в ночь 14 апреля. В ходе этой атаки Иран ударил ракетами и беспилотниками по территории Израиля, Османи понадеялся, что будет проведена еще одна такая операция.

Он также пообещал, что Тегеран выберет подходящий момент для своего удара в отношении Тель-Авива, а убийство «гостя» Ирана - Хании - назвал наглостью.

Напомним, убийство главы политбюро ХАМАС произошло в Иране в среду 31 июля. Иранцы возложили ответственность на Израиль и отказались смягчить реакцию на случившееся, несмотря на призывы США и арабских стран.

#в стране и мире #Израиль #Иран #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #Меджлис #Исмаил Хания
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