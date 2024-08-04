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Дело об избиении боксера Двали переквалифицировали на покушение

Ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в Центральном аппарате СК РФ.
Алексей Курильченко 2024-08-04 13:36:13
© Фото: Александар Джорович, РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело, возбужденное после избиения боксера Дмитрия Двали, с хулиганства на покушение на убийство. Об этом сообщили в управлении СК по Крыму и Севастополю.

«С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», - говорится в Telegram-канале управления.

Ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в Центральном аппарате СК РФ.

Нападение на спортсмена произошло в Феодосии 20 июля. Дмитрий вступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин. В результате драки боксер получил травмы головы и утратил возможность видеть правым глазом. Существует вероятность того, что поврежденный орган придется заменить на протез.

Как заявил «Звезде» тренер национальной сборной России Виктор Фархутдинов, Двали готовился к чемпионату мира. По его словам, его спортивная карьера зависит от результатов операции и дальнейшего восстановления.

#Следственный комитет #Уголовное дело #Покушение на убийство #Боксер #дмитрий двали
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