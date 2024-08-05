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Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет из-за массовых протестов

На заседании будут обсуждаться ответные меры, ранее британский премьер гарантировал, что протестующие пожалеют о своих действиях.
Елизавета Кондрикова 2024-08-05 12:15:34
© Фото: Peter Kneffel, dpa Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета (COBRA) с участием полиции на фоне массовых беспорядков. Об этом сообщает местный телеканал Sky News.

«Сегодня, на шестой день обострения беспорядков на Даунинг-стрит, должно состояться заседание COBRA, после того как “бандиты” попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища», - говорится в публикации.

На заседании, на котором будут присутствовать министры, другие госслужащие, полиция и сотрудники разведки, обсудят ответные меры на всплеск насилия в стране.

Ранее британский премьер назвал происходящее в стране «организованным жестоким бандитизмом» и заявил, что все участники беспорядков пожалеют о своих действиях.

Протесты в стране начались после убийства трех девочек в возрасте от семи до девяти лет во время танцевального мастер-класса, на детей напал 17-летний вооруженный ножом подросток. Позже появилась информация, что он просил убежища, после чего страну захватили протесты против мигрантов.

#мигранты #протесты #Великобритания #кир стармер #чрезвычайный комитет
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