Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал, что его шокировала встреча с Путиным

Россиянин Роман Селезнев, возвращенный из американской тюрьма в рамках обмена, рассказал, не ожидал того, что у трапа самолета его лично встретит президент Росси Владимир Путин. Роман рассказал, что его настолько это шокировало, что он едва не упал в обморок.

«Когда прилетели, Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал. Нам же ничего не сказали, кто нас встречает, что происходит... Я выхожу и так, пошатываясь, вижу: красную дорожку, национальную гвардию и нашего президента, который стоит и нас встречает. Я был в шоке», - рассказал Селезне в интервью «Известиям».

Для Селезнева этот жест президента очень много значил. Ему удало недолго пообщаться с президентом - Путин, по словам Селезнева, проявил заботу к вернувшимся. В самое беседе не был «ничего секретного».

Напомним, что 1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и западными странами. На Родину вернулись восемь россиян, в обмен на них президент Владимир Путин помиловал 13 человек - среди них как граждане РФ, так и иностранцы. Российский лидер лично встречал вернувшихся в аэропорту.

Селезнева похитили на Мальдивских островах и перевезли в США, где обвинили во взломах баз данных около 200 американских компаний. В апреле 2017 года был приговорен к 27 годам заключения и выплате 170 миллионов долларов. В том же году были выдвинуты дополнительные обвинения. В итоге Селезнев был приговорен еще к 14 годам тюремного заключения.