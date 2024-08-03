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Вернувшийся из США Селезнев рассказал, что его чуть не убили в тюрьме

По словам мужчины, условия в камерах были ужасными.
Глеб Владовский 2024-08-03 11:30:40
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости

Вернувшийся по обмену россиянин Роман Селезнев рассказал о том, что его едва не убили в американских тюрьмах. Свою историю он поведал в эфире Первого канала.

«Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер… Пару случаев было, когда меня чуть не убили», - поделился подробностями мужчина.

Он также добавил, что условия в самих камерах были плохими в том числе со стороны руководства учреждения.

«Они меня будили каждые два часа, включали свет чтобы отмечаться», - рассказал Селезнев.

Ранее депутат Госдумы, член ЛДПР Валерий Селезнев, чей сын вернулся из США в рамках обмена, заявил, что Роман до сих пор не верит в то, что его удалось освободить. 

#сша #обмен заключенными #роман селезнев
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