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В России назвали «политическим убийством» гибель Хании

По словам замглавы МИД РФ Богданов, это приведет к эскалации напряженности в регионе.
Глеб Владовский 2024-07-31 09:20:08
© Фото: IMAGO, Hadi Daoud apaimages, Globallookpress

Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании - это политиеское убийство. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», - приводит его слова радио Sputnik.

Напомним, что в результате атаки со стороны Израиля глава политбюро ХАМАС погиб в своей резиденции в Тегеране. В связи с этим Иран начал экстренное совещание с целью принять ответные меры в отношении Израиля.

В свою очередь в ХАМАС также подтвердили гибель политика.

#в стране и мире #Иран #МИД РФ #ХАМАС #Исмаил Хания
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