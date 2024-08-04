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Economist: Украина получила от США 10 из 79 истребителей F-16

В конце июля Украина получила первую партию истребителей F-16 в количестве десяти.
Мария Зайцева 2024-08-04 15:07:04
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Первые десять из обещанных США 79 истребителей F-16 были доставлены Украине в конце июля. Об этом сообщает журнал Economist.

О первой поставке F-16 агентство Bloomberg сообщило 31 июля, тогда не было известно точное количество истребителей.

«Администрация президента США Джо Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку», - отмечает издание.

По информации журнала, все 79 истребителей прибудут на Украину к 2025 году.

Сообщается, что к концу 2024 года «коалиция», которую возглавляет Дания, отправит Украине еще F-16, чтобы у той было в распоряжении 20 истребителей.

Ранее издание Telegraph сообщило о первых боевых полетах бойцов ВСУ на F-16.

#в стране и мире #Украина #сша #ВСУ #Поставка #истребитель F-16
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