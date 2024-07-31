Bloomberg: первая партия F-16 прибыла на Украину

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что первая партия истребителей F-16 американского производства уже прибыла на территорию Украины.

«Первая поставка истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину. Количество истребителей небольшое», - говорится в сообщении.

При этом в агентстве отметили, что пока что нет понимания, смогут ли пилоты ВСУ сразу использовать эти самолеты или этот процесс потребует времени.

Ранее обозреватель National Interest Харрисон Касс заявил, что истребители F-16 не выживут в подконтрольном России в небе, так как устарели для вооруженных конфликтов, подобных тому, что развернулся сегодня на Украине.

Российские летчики в беседе со «Звездой» заявили, что давно изучили особенности F-16, знают его сильные и слабые стороны и на основании этого понимания разработали тактику боя против него.