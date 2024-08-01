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Telegraph: пилоты ВСУ совершили первые боевые вылеты на F-16

По данным издания, эти самолеты якобы использовались в качестве средств ПВО.
Глеб Владовский 2024-08-01 10:37:45
© Фото: Nicolas Maeterlinck, ZUMAPRESS, Globallookpress

Украинские пилоты совершили свои первые боевые вылеты на американских истребителях F-16. Об этом сообщило издание Telegraph.

По данным газеты, эти самолеты пока использовались якобы в качестве «средств ПВО». При этом официальный представитель Воздушных сил Украины не стал этого отрицать или подтверждать.

Ранее сообщалось, что первая партия американских истребителей прибыла на Украину.

В свою очередь российские летчики в интервью «Звезде» заявили, что давно изучили сильные и слабые стороны F-16. На основании этих особенностей они разработали тактику боя против него. 

#в стране и мире #Украина #ВСУ #F-16
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