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Рябков: часы Судного дня показывают без двух минут, но процесс обратим

По словам замглавы МИД РФ, необходимо со всей ответственностью подойти к происходящему и быть готовыми ко всем возможным сценариям.
Елизавета Кондрикова 2024-08-04 13:06:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ход символических «часов Судного дня», которые отражают степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, можно обратить, необходимо ответственно подойти к происходящим событиям. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой "Часов Судного дня"», - сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

При этом он указал на разнообразие сценариев, которые могут развернуться далее, и призвал быть готовыми в том числе к военному развитию событий и «держать порох сухим».

В своем выступлении дипломат также указал на то, что в России рассматривают сценарии, при которых допускается возможность развертывания ядерных ракет в ответ на действия Запада.

Напомним, в начале текущего года часы показывали 90 минут до «точки ядерного апокалипсиса». Среди прочего было принято во внимание продолжение конфликта на Украине и обострение палестино-израильского столкновения.

#МИД РФ #Сергей Рябков #эскалация #Часы судного дня #Ядерная угроза
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