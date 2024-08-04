Рябков: часы Судного дня показывают без двух минут, но процесс обратим

Ход символических «часов Судного дня», которые отражают степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, можно обратить, необходимо ответственно подойти к происходящим событиям. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой "Часов Судного дня"», - сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

При этом он указал на разнообразие сценариев, которые могут развернуться далее, и призвал быть готовыми в том числе к военному развитию событий и «держать порох сухим».

В своем выступлении дипломат также указал на то, что в России рассматривают сценарии, при которых допускается возможность развертывания ядерных ракет в ответ на действия Запада.

Напомним, в начале текущего года часы показывали 90 минут до «точки ядерного апокалипсиса». Среди прочего было принято во внимание продолжение конфликта на Украине и обострение палестино-израильского столкновения.