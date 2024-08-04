В МИД не исключили возможности развертывания ЯО России в ответ Западу

Россия рассматривает сценарии, при которых допускается возможность развертывания ядерных ракет в ответ на действия Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я подтверждаю: если верховный главнокомандующий, если наши военные скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит так оно и будет. Но они должны принять это решение, исходя из совокупности факторов. Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится», - заявил Рябков журналистам.

Дипломат призвал избегать эскалации, но отметил, что сценарии, при которых может произойти обострение, рассматриваются

«Я все-таки сторонник того, чтобы эскалацию инициативно избегать, но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются», - заявил Рябков.

Также Рябков заявил, что глава Пентагон получил от Москвы сигнал об опасности эскалации украинского конфликта в связи с поставками Вашингтоном вооружений для ВСУ. Данная тема поднималась во время телефонного разговора главы российского оборонного ведомства Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином.