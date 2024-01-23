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«Часы Судного дня» оставят на 90 секундах до «ядерной полуночи» в этом году

Год назад, в январе прошлого года, стрелки часов перевели вперед на десять секунд из-за конфликта на Украине, что является рекордно близким к «ядерной полуночи» значением.
Елизавета Кондрикова 2024-01-23 19:23:01
© Фото: Oskar Eyb, imagebroker.com, Global Look Press

Стрелки символических «Часов Судного дня» в этом году останутся на значении в 90 секунд до «ядерной полуночи», их не будут переводить ни вперед, ни назад. Об этом говорится в пресс-релизе американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», на обложке которого впервые в 1947 год появились подобные «Часы».  

«Не заблуждайтесь: повторное установление часов на 90 секунд до полуночи не является показателем стабильности мира. Наоборот. Правительствам и сообществам во всем мире необходимо срочно принять меры», - сказала генеральный директор журнала Рейчел Бронсон.

В качестве угроз, которые учитывались в обсуждении «Часов-2024 года», были упомянуты продолжение конфликта на Украине и обострение палестино-израильского конфликта, ухудшение условий для соглашений о сокращении ядерных вооружений, климатический кризис и объявление 2023 года самым жарким годом за всю историю наблюдений, а также резкое развитие технологий искусственного интеллекта и другие.

«Часы Судного дня» показывают время «до точки ядерного апокалипсиса», сейчас этот момент ближе, чем когда-либо. 

Напомним, стрелки часов были переведены на десять секунд вперед - со 100 секунд до 90 секунд - годом ранее, я в январе 2023 года. Тогда решение о переводе часов было принято из-за ситуации на Украине ввиду «высокой вероятности, что конфликт выйдет из-под чьего-либо контроля».  

#Ядерная война #Часы судного дня #ядерная полуночь #угроза миру #Бюллетень ученых-атомщиков
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