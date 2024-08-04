Жители села в Бурятии остались без воды и света из-за затопления

Жители села Новоильинск в Бурятии остались без электричества и воды из-за затоплений на фоне паводков, в населенном пункте остался единственный уцелевший мост, через который возможно доставлять воду и продукты. Об этом «Звезде» рассказала жительница Новоильинска Екатерина.

«Это последний мост, который остался здесь у нас в поселке, если его сейчас подмоет и унесет, то у меня оборвется связь с моей мамой, там люди», - рассказала местная жительница.

Ранее жители пользовались еще двумя мостами, однако их размыло. По ее словам, затопленными оказались подвалы, в которых находятся насосные станции. Пока вода не уйдет, и все не просохнет, а на этого потребуется, предположительно, больше недели, ситуация не изменится, добавила жительница.

«Станция утонула. Воды нет, в туалет не сходить, в душе не помыться и машинку не включить», - сообщила Екатерина.

Село осталось без электричества, а затем без воды, после того, как поток реки Ильинка снес машины, ограждения и подтопил дома. Постепенно уровень воды в реке снижается.

Напомним, накануне в регионе ввели режим ЧС республиканского уровня после паводков и прорыва дамбы. К данному моменту из частных жилых домов эвакуировали более ста человек, их разместили во временных пунктах пребывания.