Тренер Фархутдинов ответил на вопрос о карьере Двали после травмы

О будущем чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали после травмы пока рано говорить, сказал «Звезде» главный тренер национальной сборной России Виктор Фархутдинов.

Ранее Двали попал в больницу с серьезной травмой глаза, которую получил во время массовой драки в Феодосии, защищая подростка от толпы мужчин.

«Главное - сделать хорошую операцию, уже не говорим о спорте. Вызвали много специалистов и квалифицированных врачей. Завтра будут решать насчет операции и дальнейшего восстановления», - сказал тренер.

Фархутдинов также сообщил, что Двали готовился к чемпионату мира, который пройдет в 2025 году.

«Я думаю, он заслужил уже право заслуженного мастера спорта... Я думаю, что этот очень способный перспективный боксер стал бы и чемпионом мира», - высказался он.

Тренер добавил, что Двали - порядочный молодой человек, который никогда не пройдет мимо беды: «любому готов помочь в любую секунду».

Ранее стало известно, что утром 28 июля Дмитрий Двали увидел, как толпа мужчин по неизвестной причине набросилась на подростка и решил вмешаться. В результате драки ему выбили правый глаз и сломали орбитальную кость. После госпитализации спортсмен заявил, что вынужден закончить боксерскую карьеру.