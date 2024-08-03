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Тренер Фархутдинов ответил на вопрос о карьере Двали после травмы

По словам Фархутдинова, в первую очередь нужно провести спортсмену операцию.
Мария Зайцева 2024-08-03 16:37:17
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

О будущем чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали после травмы пока рано говорить, сказал «Звезде» главный тренер национальной сборной России Виктор Фархутдинов.

Ранее Двали попал в больницу с серьезной травмой глаза, которую получил во время массовой драки в Феодосии, защищая подростка от толпы мужчин.

«Главное - сделать хорошую операцию, уже не говорим о спорте. Вызвали много специалистов и квалифицированных врачей. Завтра будут решать насчет операции и дальнейшего восстановления», - сказал тренер.

Фархутдинов также сообщил, что Двали готовился к чемпионату мира, который пройдет в 2025 году.

«Я думаю, он заслужил уже право заслуженного мастера спорта... Я думаю, что этот очень способный перспективный боксер стал бы и чемпионом мира», - высказался он.

Тренер добавил, что Двали - порядочный молодой человек, который никогда не пройдет мимо беды: «любому готов помочь в любую секунду».

Ранее стало известно, что утром 28 июля Дмитрий Двали увидел, как толпа мужчин по неизвестной причине набросилась на подростка и решил вмешаться. В результате драки ему выбили правый глаз и сломали орбитальную кость. После госпитализации спортсмен заявил, что вынужден закончить боксерскую карьеру.

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