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Рябков заявил, что сигнал РФ о риске эскалации дошел до шефа Пентагона

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов указал шефу Пентагона на риск эскалации украинского конфликта в связи с поставками Вашингтоном вооружений для ВСУ.
Елизавета Кондрикова 2024-08-04 12:30:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия и США смогли избежать нового эскалационного витка на фоне поставок американского оружия ВСУ, в Пентагоне получили сигнал Москвы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1». 

Тем самым Рябков прокомментировал телефонный разговор главы российского оборонного ведомства Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином, который состоялся в конце июня. 

Речь идет об указании министра на опасность эскалации украинского конфликта в связи с поставками Вашингтоном вооружений для ВСУ. Разговор состоялся по инициативе американской стороны 25 июня. 

#сша #Пентагон #МИД РФ #Сергей Рябков #конфликт на Украине #Поставки оружия на Украину
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