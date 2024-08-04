Рябков заявил, что сигнал РФ о риске эскалации дошел до шефа Пентагона

Россия и США смогли избежать нового эскалационного витка на фоне поставок американского оружия ВСУ, в Пентагоне получили сигнал Москвы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Тем самым Рябков прокомментировал телефонный разговор главы российского оборонного ведомства Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином, который состоялся в конце июня.

Речь идет об указании министра на опасность эскалации украинского конфликта в связи с поставками Вашингтоном вооружений для ВСУ. Разговор состоялся по инициативе американской стороны 25 июня.