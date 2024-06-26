Белоусов заявил Остину о риске эскалации конфликта на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов указал на опасность эскалации украинского конфликта в связи с поставками Вашингтоном вооружений для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины», - добавили в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

Об этом было сказано в рамках телефонного разговора с шефом Пентагона США Ллойдом Остином, инициатором которого стала американская сторона, сообщили в Минобороны. Министры также затронули другие представляющие интерес для сторон вопросы.

Разговор состоялся в минувший вторник 25 июня.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.