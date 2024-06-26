МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов заявил Остину о риске эскалации конфликта на Украине

Об этом министр обороны заявил в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
2024-06-26 00:36:33
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin Pool Globallookpress

Министр обороны России Андрей Белоусов указал на опасность эскалации украинского конфликта в связи с поставками Вашингтоном вооружений для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  

«Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины», - добавили в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

Об этом было сказано в рамках телефонного разговора с шефом Пентагона США Ллойдом Остином, инициатором которого стала американская сторона, сообщили в Минобороны. Министры также затронули другие представляющие интерес для сторон вопросы.

Разговор состоялся в минувший вторник 25 июня.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #Пентагон #эскалация #Ллойд Остин #Андрей Белоусов #конфликт на Украине #Поставки оружия на Украину
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 