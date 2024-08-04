Суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала

Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого в прошлом году приговорили к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом рассказал адвокат одного из фигурантов дела Артем Сарбашев.

«Мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей», - приводит РИА Новости слова Сарбашева.

Заседание состоится как в отношении Фургала, так и других фигурантов дела, уточнил адвокат. Речь идет о бывшем помощнике Андрее Карепове, предпринимателе из Хабаровска Андрее Палее и Марате Кадырове, они будут участвовать в мероприятии по видеосвязи.

Напомним, Фургал также обвиняется в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества в сфере кредитования. В феврале прошлого года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима, остальные задержанные получили от 9,5 до 21 года лишения свободы.

Сам экс-губернатор свою вину не признает. Он был выбран главой региона в 2018 году, в 2020 его арестовали и сняли с должности.