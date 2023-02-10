Фургал получил 22 года колонии строгого режима
Суд вынес приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в пятницу, 10 февраля.
Экс-глава региона получил 22 года колонии строгого режима. Его признали виновным в организации двух убийств, а также одного покушения.
«По совокупности... окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима», - приводит РИА Новости слова судьи.
Следует отметить, что ранее суд пришел к выводу, что Фургал виновен также в обороте оружия, однако по данному эпизоду истек срок давности.
Его бывшего помощника Андрея Карепова приговорили к 21 году заключения, хабаровский бизнесмен Андрея Палей получил 17 лет колонии за устранение конкурентов Фургала, а бывший сотрудник службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров получил девять с половиной лет тюрьмы.