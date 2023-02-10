Фургал получил 22 года колонии строгого режима

Ранее он был признан виновным в организации двух убийств и одного покушения.

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Суд вынес приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в пятницу, 10 февраля.

Экс-глава региона получил 22 года колонии строгого режима. Его признали виновным в организации двух убийств, а также одного покушения.

«По совокупности... окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима», - приводит РИА Новости слова судьи.

Следует отметить, что ранее суд пришел к выводу, что Фургал виновен также в обороте оружия, однако по данному эпизоду истек срок давности.

Его бывшего помощника Андрея Карепова приговорили к 21 году заключения, хабаровский бизнесмен Андрея Палей получил 17 лет колонии за устранение конкурентов Фургала, а бывший сотрудник службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров получил девять с половиной лет тюрьмы.