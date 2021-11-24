В стране и мире Фургала обвинили в семи эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества Алексей Курильченко Адвокат экс-главы Хабаровского края заявил, что речь идет о мошенничестве в сфере кредитования. © Фото: sledcom.ru youtube.com Globallookpress Читайте нас на: Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлены новые обвинения: в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества в сфере кредитования. Об этом сообщил адвокат Фургала Дмитрий Довгий. «Сегодня было предъявлено обвинение по статье 210, это организация преступного сообщества и части 4 статьи 159 УК РФ, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере», - цитирует слова правозащитника РИА Новости. Ранее стало известно, что судебное заседание по делу Сергея Фургала будет проходить в Люберецком городском суде. Решение было принято по ходатайству прокуратуры - по мнению обвинения суд присяжных в Хабаровске не может привести к объективному вердикту. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика