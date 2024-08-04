Уничтожение российскими войсками истребителей F-16, которые страны НАТО поставили киевскому режиму, укрепит имидж России. Об этом сообщает британское издание The Independent со ссылкой на слова аналитика Федерико Борсари.

«Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО», - приводит издание слова эксперта.

Главной угрозой для истребителей американского производства, по мнению Борсари, станут российские Су-35. Эксперт отметил, что у РФ есть сотни боеспособных истребителей и отлаженная система противовоздушной обороны. Также F-16 могут быть уничтожены на аэродромах базирования с помощью дальнобойных ракет.

Аналитик Марина Мирон в том же материале отметила, что украинские летчики прошли лишь девятимесячные курсы подготовки к полетам в F-16 - на Западе военные учатся управлять этим самолетом три года. Она добавила, что Украине также нужны квалифицированные специалисты и качественные аэродромы для полноценного обслуживания F-16.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о прибытии первой парии F-16 на Украину. По данным The Times, речь идет от шести самолетах из Нидерландов. Издание Telegraph сообщает, что украинские пилоты уже совершили первые боевые вылеты на данных истребителях.