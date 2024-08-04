Channel 12: Байден призвал Нетаньяху «прекратить вешать лапшу на уши»

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перешел на «повышенный тон» и призвал израильского лидера «прекратить вешать лапшу на уши» в контексте переговоров по прекращению огня в секторе Газа. Об этом пишет местный телеканал Channel 12 со ссылкой на собственные источники.

Подобный ответ стал реакцией Байдена на сообщение Нетаньяху о продвижении в деле заключения сделки по перемирию и обмену заложниками. Байден призвал не «принимать как должное» президента США и скорее достичь соглашения.

По данным издания Times of Israel, Байден считает, что Нетаньяху намеренно затягивает переговоры с палестинским движением ХАМАС. Сам же израильский премьер отрицает это и возлагает ответственность на палестинскую сторону.

В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать разговор, так как он прошел в «закрытом» формате. Однако добавили, что премьер-министр привержен делу освобождения всех заложников, и Тель-Авив не вмешивается в американскую политику и готов работать с любым президентом США. При этом в Израиле ожидают от Вашингтона того же.

Напомним, в конце июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, ответственность возложили на Тель-Авив. В МИД России осудили убийство Хании, так как это может негативно сказаться на ходе контактов между ХАМАС и Израилем по вопросу прекращения огня в Газе.