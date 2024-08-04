МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Channel 12: Байден призвал Нетаньяху «прекратить вешать лапшу на уши»

Тем самым Байден отреагировал на заверения Нетаньяху в продвижении в вопросе прекращения огня и освобождения заложников.
Елизавета Кондрикова 2024-08-04 11:20:00
© Фото: Amos Ben Gershom, Israel Gpo, Globallookpress

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перешел на «повышенный тон» и призвал израильского лидера «прекратить вешать лапшу на уши» в контексте переговоров по прекращению огня в секторе Газа. Об этом пишет местный телеканал Channel 12 со ссылкой на собственные источники.

Подобный ответ стал реакцией Байдена на сообщение Нетаньяху о продвижении в деле заключения сделки по перемирию и обмену заложниками. Байден призвал не «принимать как должное» президента США и скорее достичь соглашения.

По данным издания Times of Israel, Байден считает, что Нетаньяху намеренно затягивает переговоры с палестинским движением ХАМАС. Сам же израильский премьер отрицает это и возлагает ответственность на палестинскую сторону.

В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать разговор, так как он прошел в «закрытом» формате. Однако добавили, что премьер-министр привержен делу освобождения всех заложников, и Тель-Авив не вмешивается в американскую политику и готов работать с любым президентом США. При этом в Израиле ожидают от Вашингтона того же.

Напомним, в конце июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, ответственность возложили на Тель-Авив. В МИД России осудили убийство Хании, так как это может негативно сказаться на ходе контактов между ХАМАС и Израилем по вопросу прекращения огня в Газе.

#в стране и мире #сша #Израиль #Джо Байден #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #заложники
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 