МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ: Москва решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Хании

В министерстве также призвали проявлять сдержанность, поскольку подобные акции лишь усугубят ситуацию в регионе.
Глеб Владовский 2024-07-31 11:57:47
© Фото: Zakariya Yahya, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: МИД РФ

В России осудили убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такое заявление сделал в ходе еженедельного брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

«Атака была осуществлена в период пребывания лидера ХАМАС на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана», - сказал дипломат.

Настасьин подчеркнул, что эта акция может негативно сказаться на ходе контактов между ХАМАС и Израилем, в рамках которых велись переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

В МИД РФ в очередной раз призвали проявлять сдержанность и не допускать шагов, которые могут привести к крупномасштабной вооруженной конфронтации.

Напомним, что в среду утром был нанесен ракетный удар по резиденции политика в Тегеране. В результате Хания и его телохранитель погибли на месте. В настоящее время продолжается расследование инцидента.

#в стране и мире #Иран #МИД РФ #ХАМАС #Исмаил Хания #Андрей Настасьин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 