МИД РФ: Москва решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Хании

В России осудили убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такое заявление сделал в ходе еженедельного брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

«Атака была осуществлена в период пребывания лидера ХАМАС на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана», - сказал дипломат.

Настасьин подчеркнул, что эта акция может негативно сказаться на ходе контактов между ХАМАС и Израилем, в рамках которых велись переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

В МИД РФ в очередной раз призвали проявлять сдержанность и не допускать шагов, которые могут привести к крупномасштабной вооруженной конфронтации.

Напомним, что в среду утром был нанесен ракетный удар по резиденции политика в Тегеране. В результате Хания и его телохранитель погибли на месте. В настоящее время продолжается расследование инцидента.