Бывший президент США и кандидат на ноябрьских выборах от республиканцев Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с заключением «отличной сделки» по обмену заключенными, проведенному 1 августа.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну отличную сделку», - сказал Трамп на предвыборном мероприятии в Атланте.

При этом, по его словам, для Вашингтона сделка была «ужасной», несмотря на возвращение американцев. Правительством страны были совершены определенные «ужасные» ошибки, заявил политик.

Напомним, 1 августа на родину вернулись восемь россиян, которые были задержаны в странах НАТО. В числе обмененных граждан оказались: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич.

Их обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России.