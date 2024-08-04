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Трамп поздравил Путина с «отличной сделкой» по обмену заключенными

В то же время для Вашингтона он охарактеризовал ее как «ужасную», обвинив правительство США в совершении ошибок.
Елизавета Кондрикова 2024-08-04 10:45:11
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Бывший президент США и кандидат на ноябрьских выборах от республиканцев Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с заключением «отличной сделки» по обмену заключенными, проведенному 1 августа.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну отличную сделку», - сказал Трамп на предвыборном мероприятии в Атланте.

При этом, по его словам, для Вашингтона сделка была «ужасной», несмотря на возвращение американцев. Правительством страны были совершены определенные «ужасные» ошибки, заявил политик.  

Напомним, 1 августа на родину вернулись восемь россиян, которые были задержаны в странах НАТО. В числе обмененных граждан оказались: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич.

Их обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России.  

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #обмен заключенными
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