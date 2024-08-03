Власти США создали базу людей, который можно будет выгодно обменять. Эта база состоит во основном из россиян, за которыми США открыли охоту. Об этом заявил депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут.

«К сожалению, в последние 15-20 лет американское руководство решило, что, охотясь за русскими по всему миру, было бы неплохо создать что-то вроде базы людей для обмена, чтобы можно было заключать более выгодные сделки», - заявил Бут телеканалу RT.

Депутат отметил, что за прошедшие десятилетия американская система правосудия деградировала настолько, что при необходимости Штаты могут засудить «даже сэндвич с ветчиной». Это означает, что обвинения в США могут предъявить даже без наличия доказательств нарушения.

Бут, комментируя состоявшийся 1 августа обмен 26 заключенными, заявил, что это удалось сделать благодаря профессионалам с обоих сторон, которые смогли договориться.

«Это здравомыслящие люди. Мне хотелось бы, чтобы на американской стороне такими вопросами занималось больше людей, подобных этим», - заявил Бут.

Напомним, что Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, после чего его вывезли в Соединенные Штаты. Впоследствии его признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и финансовой поддержке терроризма. Мужчину приговорили к 25 годам заключения, в общей сложности он пробыл в тюрьме почти 15 лет. В конце 2022 года Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, после чего россиянин вернулся на Родину.