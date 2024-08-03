Названы сроки демонтажа обрушившегося в Нижнем Тагиле дома

Демонтаж частично обрушившегося в Нижнем Тагиле жилого дома будет завершен через несколько дней. Такое заявление сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Сейчас ведутся работы. Рассчитываем, что в течение двое-трое суток закончим демонтаж», - подчеркнул глава региона.

Напомним, что 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле.

По данным МЧС РФ, в результате трагедии погибли десять человек, среди них - пятеро детей. При этом число пострадавших достигло отметки в 26. Спасателям удалось вызволить из-под завалов 15 человек, в числе которых семь детей.