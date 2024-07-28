Трамп назвал Харрис «человеком с низким уровнем IQ»

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп сказал, что у его соперницы - вице-президента Камалы Харрис низкий уровень IQ. С таким заявлением бывший глава Белого дома выступил на конференции Bitcoin в городе Нэшвилл.

«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Я участвую в гонке против человека с низким IQ. Речь о ней», - цитирует ТАСС слова Трампа.

При этом Дональд Трамп добавил, что говорить о действующем американской лидере Джо Байдене «даже не будет».

Между тем, согласно опросам, Трамп вновь опережает по уровню электоральной поддержки Камалу Харрис. Согласно исследованию, из одной тысячи опрошенных американцев 49% готовы проголосовать за республиканца, за Харрис планируют отдать свои голоса 47% из тысячи опрошенных.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Перед этим состоятся дебаты между кандидатами. Им предстоит встретиться «лицом к лицу».