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США отказались от отправки персонала для обслуживания F-16 на Украине

Белый дом отказался от идеи отправить на Украину американский гражданский персонал для обслуживания F-16 из-за опасений за их безопасность.
Марина Крижановская 2024-08-31 05:45:08
© Фото: defense.gov

В Вашингтоне заявили, что не станут отправлять на Украину американский гражданский персонал для обслуживания истребителей F-16 и прочее вооружение.

Вместо этого администрация действующего президента США Джо Байдена предположила, что ответственность за обслуживание техники возьмет на себя Евросоюз. В целом такой шаг обусловлен опасением Соединенных Штатов за безопасность своих специалистов.

«Администрация Байдена отклонила предложение военных направить подрядчиков из США на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, из-за опасений по поводу безопасности», - сообщили журналисты газеты The Wall Street Journal.

Вместе с этим сообщается, что дебаты об отправке гражданского персонала из США на Украину для помощи в обслуживании западного оборудования велись с первых дней начала спецоперации.

Назвав прибытие самолетов F-16 на Украину долгожданным, авторы статьи отметили, что в конце июля киевские власти получили первые шесть F-16 из обещанных 80.

В беседе со «Звездой» многие военные эксперты предполагали, что у ВСУ будут проблемы с F-16 в случае поставок этих истребителей. Одна из них - инфраструктура, которую Виктор Литовкин назвал главной проблемой: это специфическое оборудование, для пользования которым нужен персонал, понимающий военно-технический английский язык.

При этом замкомандира гвардейского истребительного авиаполка рассказал об усовершенствованной ракете, готовой встретить F-16 и другие западные истребители.

#в стране и мире #Украина #сша #Белый дом #администрация США #отправка персонала
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