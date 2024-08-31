В Вашингтоне заявили, что не станут отправлять на Украину американский гражданский персонал для обслуживания истребителей F-16 и прочее вооружение.

Вместо этого администрация действующего президента США Джо Байдена предположила, что ответственность за обслуживание техники возьмет на себя Евросоюз. В целом такой шаг обусловлен опасением Соединенных Штатов за безопасность своих специалистов.

«Администрация Байдена отклонила предложение военных направить подрядчиков из США на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, из-за опасений по поводу безопасности», - сообщили журналисты газеты The Wall Street Journal.

Вместе с этим сообщается, что дебаты об отправке гражданского персонала из США на Украину для помощи в обслуживании западного оборудования велись с первых дней начала спецоперации.

Назвав прибытие самолетов F-16 на Украину долгожданным, авторы статьи отметили, что в конце июля киевские власти получили первые шесть F-16 из обещанных 80.

В беседе со «Звездой» многие военные эксперты предполагали, что у ВСУ будут проблемы с F-16 в случае поставок этих истребителей. Одна из них - инфраструктура, которую Виктор Литовкин назвал главной проблемой: это специфическое оборудование, для пользования которым нужен персонал, понимающий военно-технический английский язык.

При этом замкомандира гвардейского истребительного авиаполка рассказал об усовершенствованной ракете, готовой встретить F-16 и другие западные истребители.