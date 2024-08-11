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Летчик рассказал о «сюрпризах», с которыми столкнутся F-16 на Украине

Речь идет о ракете, которая уже существует, но не на слуху у большинства людей.
Владимир Расходчиков 2024-08-11 11:04:08
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Усовершенствованная ракета готова встретить F-16 и другие западные истребители в зоне проведения спецоперации. Ее название пока держится в секрете, но известно, что у нее повышена точность и улучшена работа по маневрирующим целям. Об этом в эфире «Военной приемки» на «Звезде» рассказал замкомандира гвардейского истребительного авиаполка.

«Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы… Появятся самолеты противника - появятся и новые средства противодействия», - заявил летчик.

В начале августа в Киеве подтвердили, что получили первые истребители F-16 от Запада. Всего американские власти обещали передать Киеву 79 истребителей. Президент Российской Федерации Владимир Путин при этом отмечал, что в зоне проведения СВО эти самолеты ждет такая же судьба, как и танки Leopard.

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Экспертное мнение и аналитика
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