Эксперт заявил, что основной проблемой для F-16 станет инфраструктура

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе со «Звездой» заявил, что главной проблемой в применении истребителей F-16, поставленных Украине Западом, может стать инфраструктура.

Он подчеркнул, что для того, чтобы применять эти самолеты, необходимо оборудование для производства воздуха высокого давления и очистки авиакеросина, запасы ракет, а также совместимые с F-16 радиолокационные станции.

Для всей этой техники нужны инженеры, которые хорошо знают военно-технический английский.

«Все инструкции, все наставления, все чертежи, все технологические карты написаны на этом языке», - подчеркнул Литовкин.

Он добавил, что только для одного технико-эксплуатационного цеха необходимо 50-70 квалицифированных специалистов, и усомнился в том, что их получится найти в достаточном количестве для всех поставленных самолетов.

Ранее летчики ВКС России, общаясь со «Звездой», заявили, что уже выработали тактику боя против F-16 с учетом его сильных и слабых сторон.