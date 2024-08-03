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Эксперт по выживанию рассказал, как спастись потерявшимся в лесу

Выживальщик Халилов отметил, что летом легко потеряться даже в знакомом лесу.
Алексей Курильченко 2024-08-03 14:39:46
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что делать, если вы заблудились в лесу. Специалист отметил, что такое может произойти даже на знакомой территории - из-за обилия зелени и кустарников очень легко потерять дорогу. Из-за этого у заблудившегося может начаться паника.

Халилов посоветовал взять с собой заряженный телефон с пауер-банком. Не лишними будут спички и зажигалки - на случай, если понадобится развести костер, чтобы согреться. Также нужны флисовая толстовка, дождевик, налобный фонарь, бутылка воды и шоколадные батончики. На телефон нужно заранее скачать офлайн-карты.

«Летом нужно просто остановиться, успокоиться и послушать пространство. Берется рука, заводится за ухо, условно, мы делаем такие локаторы, чтобы уловить звук, на две-три минуты. Можно услышать работу техники, лай собак, если рядом автомобильная дорога, можно услышать звук шин, если железная дорога, можно услышать поезд или электричку. Нужно просто слушать, и на звук двигаться. Не мешало бы еще покричать, посвистеть, возможно, кто-то откликнется», - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Ориентирами также может послужить мусор - чем его больше, тем ближе человек к людям. Также стоит обращать внимание на линии электропередач, вышки и горы - возле них могут быть тропы, которые могут вывести потерявшегося к цивилизации.

Ранее инструктор по туризму и походам Павел Руденко рассказал о необходимости подготовки перед походом в лес. С наступлением тепла многие горожане выбираются в ближайшие леса. Для одних это традиция, другие только пробуют свои силы. Но все должны помнить о ключевых моментах.

#в стране и мире #туризм #выживание #лес #Эдуард Халилов
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