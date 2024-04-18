Инструктор Руденко дал советы по выживанию в лесу туристам-новичкам

Любой выход на природу, даже с одной ночевкой и в относительной близости к городу, требует серьезной подготовки. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал инструктор по туризму и походам Павел Руденко. С наступлением тепла многие горожане выбираются в ближайшие леса. Для одних это традиция, другие только пробуют свои силы. Но все должны помнить о ключевых моментах, полагает Руденко.

«Если вы едете на выходные с одной ночевкой в палатке, то самое главное - взять палатку. Пригодится коврик для изоляции от холодной земли и спальник. Это та база, которая нужна, чтобы пережить с комфортом ночь на природе. Все это надо убрать в рюкзак соответствующего размера», - сказал Руденко.

В походе необходимо питаться самому и кормить своих спутников. Особенно если вы взяли детей. Идеальным вариантом здесь является газовая горелка, отметил инструктор.

«Даже если в лесу дрова все сырые и идет дождь, то вы спокойно приготовите себе чай, обед и ужин. Бывают места настолько популярные, что там очень много людей и вы не сможете собрать дрова. Возьмите тарелки, ложки и вилки. Также не забудьте фонарик. Стемнеет, и нужно будет ориентироваться. Лучше брать налобный. Берите удобную одежду, чтобы гулять по лесу. Вне города всегда холоднее. Не забудьте куртку и плащ. Натянутый над палаткой тент будет вообще идеален», - добавил инструктор по туризму.

Живя в городе, многие забывают, насколько недружелюбной бывает природа. Весной просыпаются клещи, змеи и звери покрупнее, встреча с которыми нежелательна. Позаботиться об этом следует до выхода из дома.

«Всегда нужно посмотреть, что за район. Если основная опасность клещи, то подумайте о прививках. Купите спрей и обработайте все свои вещи заранее. Длинные штаны заправляйте в носки, максимально защищайте открытые участки тела. Осматривайте себя каждые полчаса. От комаров и мошки летом поможет тот же спрей. Возьмите москитную сетку на голову. Во время движения шумите, чтобы звери вас слышали и вы не встретились с ними нос к носу. Идите и покрикивайте. Зверь вас просто обойдет. Для него встреча с вами не нужна», - заверил Павел Руденко.

Особое внимание он призвал уделить провианту и мусору. Посуду необходимо сразу мыть после каждого приема пищи и убирать в недоступное место. Иначе остатки еды станут легкой добычей грызунов. Весь мусор необходимо тщательно собрать и унести с собой до ближайшей мусорки, чтобы лес после свидания с вами остался чистым.