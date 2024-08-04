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Космонавт Петелин рассказал о прорывных технологиях в станции РОС

В отличие от МКС, отечественная станция будет пролетать над всей территорией РФ, отметил Петелин.
Алексей Курильченко 2024-08-04 07:48:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские космонавты полностью готовы к предстоящему переходу с Международной космической станции (МКС) на Российскую орбитальную станцию (РОС). Новейшая отечественная станция будет совмещать в себе привычные специалистам элементы и прорывными технологически решениями. Об этом «Звезде» рассказал космонавт-испытатель, Герой России Дмитрий Петелин.

Космонавт отметил, что станция РОС будет летать над всей территорией России - отличие от МКС, которая пролетает лишь над южными регионами. Это облегчит орбитальный мониторинг орбитальный мониторинг территории РФ.

«Большинство тренажеров для космонавтов перекочуют на новую станцию. Технологии и множество систем жизнеобеспечения уже зарекомендовали себя как очень надежные и качественные. Те изменения, которые произойдут, вероятно, будут прорывными», - сказал Петелин.

Российская орбитальная служебная станция состоит из нескольких модулей, которые обеспечат существование космонавтов и электропитание станции, добавил космонавт.

Развертывание Российской орбитальной станции, которая придет на смену устаревающей МКС, запланировано на период с 2027 по 2032 год. Ключевой особенностью станции является открытая модульная архитектура. В основе конструкции лежит узловой модуль с шестью портами для присоединения других модулей.

#космос #мкс #космонавт #Российская орбитальная станция #наш эксклюзив #Дмитрий Петелин
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