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Утвержден эскизный проект Российской орбитальной станции

Ключевой особенностью станции является открытая модульная архитектура.
Сергей Лебедев 2024-04-02 18:42:35
© Фото: roscosmos_gk, Telegram

Роскосмос утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции, развертывание которой планируется с 2027 по 2032 год. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

Отмечается, что ключевой особенностью станции является открытая модульная архитектура. В основе конструкции лежит узловой модуль с шестью портами для присоединения других модулей.

Российская орбитальная станция в отличие от Международной космической станции сможет работать в режиме посещения. Постоянное присутствие космонавтов на ней не потребуется.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что Российская орбитальная станция за счет сменных модулей сможет быть вечной. При этом обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.

Предполагается, что создание станции откроет перед учеными возможности для проведения новых исследований. По словам Юрия Борисова, несмотря на национальный принцип создания РОС, к участию в проекте могут быть привлечены и дружественные страны.

#роскосмос #Российская орбитальная станция #РОС #эскизный проект #госкорпорация
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