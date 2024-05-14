МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В «Роскосмосе» допустили эксплуатацию МКС после 2028 года

Такое решение могут принять исходя из целесообразности.
Владимир Рубанов 2024-05-14 03:45:05
© Фото: Роскосмос

Россия планирует использовать Международную космическую станцию до 2028 года. Но не исключено, что срок ее эксплуатации будет продлен, допустил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Такое решение могут принять исходя из целесообразности, сказал он РИА Новости.

Крикалев отметил, что партнеры России продлили срок использования МКС до 2030 года. Такое решение приняли, например, в NASA.

Ранее Крикалев уже заявлял, что срок эксплуатации МКС может быть продлен до 2030 года.

Международную космическую станцию начали строить на орбите в 1998 году. Ее планировали эксплуатировать 15 лет. В 2014 году срок использования МКС был продлен до 2020 года, а потом до 2024-го.

Участниками проекта станции являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и государства - члены Европейского космического агентства.

РФ занимается созданием собственной Российской орбитальной станции, развертывание которой планируется с 2027 по 2032 год. Ранее Роскосмос утвердил ее эскизный проект.

#космос #роскосмос #мкс #NASA #Сергей Крикалев #международная космическая станция
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720