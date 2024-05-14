В «Роскосмосе» допустили эксплуатацию МКС после 2028 года

Россия планирует использовать Международную космическую станцию до 2028 года. Но не исключено, что срок ее эксплуатации будет продлен, допустил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Такое решение могут принять исходя из целесообразности, сказал он РИА Новости.

Крикалев отметил, что партнеры России продлили срок использования МКС до 2030 года. Такое решение приняли, например, в NASA.

Ранее Крикалев уже заявлял, что срок эксплуатации МКС может быть продлен до 2030 года.

Международную космическую станцию начали строить на орбите в 1998 году. Ее планировали эксплуатировать 15 лет. В 2014 году срок использования МКС был продлен до 2020 года, а потом до 2024-го.

Участниками проекта станции являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и государства - члены Европейского космического агентства.

РФ занимается созданием собственной Российской орбитальной станции, развертывание которой планируется с 2027 по 2032 год. Ранее Роскосмос утвердил ее эскизный проект.