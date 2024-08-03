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Россия стала третьей среди крупнейших экономик с наименьшим госдолгом

Российский госдолг на душу населения оказался более чем в 50 раз меньше американского.
Алексей Курильченко 2024-08-03 14:01:39
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Россия в 2024 году заняла третье место среди крупнейших экономик мира с наименьшим государственным долгом на душу населения. По итогам первого полугодия суверенная задолженность РФ составляет 2 076 долларов на человека.

По данным РИА Новости, первое место заняла Индия - 1 316 долларов на человека. Второе место у Индонезии с 1 774 долларами.

Соединенные Штаты Америки оказались на дне списка - ее задолженность составляет 104,5 тысячи долларов на человека. Ниже показатель только у Сингапура - 149,3 тысячи долларов.

Также среди стран с наименьшим госдолгом Турция, Китай и ЮАР. Страны «Большой двадцатки» показали худший результат - если у Канады долго составил 25,3 тысячи долларов, то у Великобритании и Италии он в два раза больше.

Ранее стало известно, что государственный долг США достиг рекордной отметки в 35 триллионов долларов. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, госдолг к 2034 году возрастет до 50 трлн долларов. При этом мировой госдолг за прошлый год уже превысил 100 триллионов долларов.

#Экономика #в стране и мире #Госдолг #Рейтинг
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