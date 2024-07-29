МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдолг США достиг рекордной отметки в 35 трлн долларов

Бюджетное управления Конгресса прогнозирует увеличение государственного долга к 2034 году до 50 трлн долларов.
Услада Дубинина 2024-07-29 21:12:22
© Фото: Chuck Myers ZUMAPRESS.com Globallookpress

Государственный долг США достиг рекордной отметки в 35 трлн долларов. Об этом сообщает министерство финансов страны. 

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, госдолг к 2034 году возрастет до 50 трлн долларов. Согласно данным Конгресса, средний годовой рост американского ВВП с 2029 по 2034 годы составит 1,8%. 

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен выразила беспокойство о ситуации с государственным долгом страны. В январе 2024 года госдолг составлял 34 трлн долларов, эту сумму Йеллен назвала «пугающей». Напомним, что в начале президентского срока Байдена в 2021 году государственный долг достигал отметки в 28 трлн долларов.

#Экономика #в стране и мире #Госдолг #ввп сша #минфин сша
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 