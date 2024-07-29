Госдолг США достиг рекордной отметки в 35 трлн долларов

Государственный долг США достиг рекордной отметки в 35 трлн долларов. Об этом сообщает министерство финансов страны.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, госдолг к 2034 году возрастет до 50 трлн долларов. Согласно данным Конгресса, средний годовой рост американского ВВП с 2029 по 2034 годы составит 1,8%.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен выразила беспокойство о ситуации с государственным долгом страны. В январе 2024 года госдолг составлял 34 трлн долларов, эту сумму Йеллен назвала «пугающей». Напомним, что в начале президентского срока Байдена в 2021 году государственный долг достигал отметки в 28 трлн долларов.