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Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов

Самый большой госдолг у США – 37,5 триллиона долларов, что составляет 35,6% мировой экономики.  
Ирина Егорова 2024-07-12 04:45:45
© Фото: CfotoKeystone Press Agency, Globallookpress

Более 100 триллионов долларов составляет размер мирового консолидированного госдолга за прошлый год, следует из расчетов по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда. Отмечается, что долг растет опережающими темпами по сравнению с глобальной экономикой.

В 2023 году мировой госдолг вырос на 5,8% и достиг 101 триллиона долларов, а глобальный ВВП достигнул 105,4 триллиона долларов. По сравнению с прошлым годом размер долга вырос больше, чем на один процент.

Лидером среди кредиторов является США - у страны долг в 37,5 триллиона долларов, что составляет 35,6% мировой экономики, хотя в прошлом году он составлял 34 триллиона. На втором месте - Китай с 14,9 триллиона долларов долга. Третье место заняла Япония - ее долг составляет 10,6 триллиона долларов. Россия занимает 28 строчку по размеру консолидированного госдолга –321,3 миллиарда долларов, что составляет 0,3% мировой экономики, передает РИА Новости. 

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что высокий уровень государственного долга развитых стран представляют угрозу для стабильности мировой экономики, а ее основной рост обеспечивается за счет вклада стран с формирующимися рынками. Выход из подобной ситуации министр видит в мероприятиях по ограничению бюджетных дефицитов, что приведет к сокращению показателей госдолга. 

#Экономика #в стране и мире #Госдолг #финансы #кредит #деньги
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