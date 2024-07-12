Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов

Более 100 триллионов долларов составляет размер мирового консолидированного госдолга за прошлый год, следует из расчетов по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда. Отмечается, что долг растет опережающими темпами по сравнению с глобальной экономикой.

В 2023 году мировой госдолг вырос на 5,8% и достиг 101 триллиона долларов, а глобальный ВВП достигнул 105,4 триллиона долларов. По сравнению с прошлым годом размер долга вырос больше, чем на один процент.

Лидером среди кредиторов является США - у страны долг в 37,5 триллиона долларов, что составляет 35,6% мировой экономики, хотя в прошлом году он составлял 34 триллиона. На втором месте - Китай с 14,9 триллиона долларов долга. Третье место заняла Япония - ее долг составляет 10,6 триллиона долларов. Россия занимает 28 строчку по размеру консолидированного госдолга –321,3 миллиарда долларов, что составляет 0,3% мировой экономики, передает РИА Новости.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что высокий уровень государственного долга развитых стран представляют угрозу для стабильности мировой экономики, а ее основной рост обеспечивается за счет вклада стран с формирующимися рынками. Выход из подобной ситуации министр видит в мероприятиях по ограничению бюджетных дефицитов, что приведет к сокращению показателей госдолга.