В МОК назвали триатлон на реке «Сена-сационным» после жалобы атлетов

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что состязания по триатлону в реке Сена стали «сенсационными». Такое мнение он выразил на брифинге после жалобы спортсменов на условия проведения соревнований.

«Триатлон был сенсационным, даже лучше сказать «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», - сказал он.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что прошедшие в реке Сена соревнования - это «достижение недостижимого». Однако, как отмечали спортсмены, условия для проведения триатлона в реке были неподходящими.

Состязания регулярно переносились ввиду того, что результаты проверки качества речной воды были неудовлетворительными. Кроме того, это также стало причиной переносов тренировок спортсменов.

Напомним, что река Сена закрыта для купания с 1923 года из-за огромного содержания патогенных бактерий.

Ранее сообщалось, что Макрон назвал церемонию открытия Игр в Париже открытием «настоящего лица» Франции.