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Макрон заявил, что на открытии ОИ-2024 Франция показала настоящее лицо

Макрон заявил, что выражает свою поддержку худруку скандальной церемонии открытия ОИ-2024 и его артистам, и считает, что французы очень гордятся прошедшим событием.
Марина Крижановская 2024-08-02 23:55:37
© Фото: Davide Spada Keystone Press Agency Globallookpress

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что во время торжественной церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже весь мир увидел «настоящее лицо» его страны.

Вместе с этим, он с осуждением отреагировал на критику в адрес художественного руководителя церемонии Тома Жолли и артистов. Он прокомментировал прошедшее 26 июля событие во время визита на спортивный объект у Дома инвалидов.

«Французы гордятся прошедшей церемонией открытия Олимпийских игр. Мы ею очень гордимся. Я считаю, что Франция продемонстрировала свое настоящее лицо. Она показала свою смелость и сделала это с присущей ей художественной свободой», - заявил он на опубликованной пресс-службой Елисейского дворца записи.

Кроме того, Макрон возмутился и опечалился, узнав об угрозах в адрес художественного руководителя постановки и выступавших людей. Он сказал, что выражает всем им свою поддержку, добавив, что «ничто не оправдывает угрозы в адрес артистов», а смелость худрука «принесла пользу многим людям».

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже запомнилась выступавшими на сцене танцорами и танцовщицами в женских платьях с бородами. Они окружили стол, напоминавший тот, за которым проходил последний ужин Иисуса Христа и его учеников. В какой-то момент по столу начал бегать трансгендер мужчина, ставший женщиной, а перед участниками этого спектакля начал выступать выкрашенный в голубой цвет мужчина, полностью голый, с желтой бородой и украшенный цветочными лентами.

Экс-президент США и кандидат на новый срок Дональд Трамп назвал прошедшее событие «позором», добавив, что имел в виду, что «они могут делать определенные вещи». Также Трамп сказал, что «это ужасно».

 

#в стране и мире #Франция #Эмманюэль Макрон #Церемония открытия #ОИ-2024 #Олимпиада-2024
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