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На ОИ отменили тренировку триатлонистов из-за грязной воды в Сене

Качество воды ухудшилось из-за сильных дождей.
Сергей Лебедев 2024-07-28 13:28:15
© Фото: JULIEN DE ROSA, XinHua, Global Look Press

Первый тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпийских игра в Париже, запланированный на воскресенье, отменили из-за плохого качества воды в реке Сена. Об этом сообщает телеканал «360»‎.

Качество воды ухудшилось из-за сильных дождей, прошедших в последние сутки. Ожидается, что показатели вернутся в норму в ближайшие 24-36 часов.

Напомним, незадолго до Олимпиады в Сене искупалась мэр Парижа Анн Идальго. Ее примеру последовала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Таким образом скептикам хотели доказать, что вода в реки пригодна для проведения спортивных состязаний.

Купаться в Сене было запрещено с 1923 года. На ее очистку перед Олимпиадой потратили 1,5 миллиарда долларов. Деньги пошли на подключение к городской канализации сети 23 тысяч зданий, а также домов на воде. Кроме того, был построен подземный резервуар для сбора дождевой воды объемом 40 000 кубометров. 

#в стране и мире #Франция #Олимпийские игры #Париж #канализация #сена #триатлон
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