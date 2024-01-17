Путину представят предложения по репатриации незаконно депортированных россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения о мерах по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Глава государства назначил главными за исполнение поручения премьер-министра России Михаила Мишустина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и главу Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева.

Согласно указу, Владимир Путин потребовал выработать меры по обеспечению соблюдения прав россиян, которые проживают за рубежом. Также, согласно тексту списка поручений, российское правительство должно разработать меры по репатриации соотечественников, которых незаконно депортировали из недружественных государств.

В тексте документа указывается, что срок исполнения поручения - 1 июля 2024 года.

Ранее выслать из страны незрячую российскую пенсионерку из-за незнания языка собирались латвийские власти. Инвалид по зрению с детства не смогла сдать экзамен по латышскому языку, из-за чего власти лишили ее пенсии, медицинского обслуживания и аннулировали ее вид на жительство в Латвии. Это является уже не первым случаем депортации пенсионеров из Латвии. Политолог Межевич сравнил с «бешеной собакой» Латвию, которая неоднократно депортировала россиян из страны.