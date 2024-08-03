В МИД назвали терроризмом заявление Киева о разрушении Крымского моста

Заявления главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова* о подготовке к разрушению Крымского моста является терроризмом. При этом к возможной атаке может быть причастен Белый дом - подобный акт может стать доказательством сотрудничества Вашингтона и киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Но удивляет то, что он обозначил сроки - несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства "достижений" Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов. Строить на Украине американцы не могут ничего: ни мосты, ни демократию. Только рушат», - заявила Захарова в интервью «Известиям».

Напомним, что Буданов* в эфире украинского телевидения заявил, что в ближайшее время по Крымскому мосту может быть нанесен удар.

Киевский режим регулярно пытается атаковать Крымский мост. Так, в мае этого года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил об отражении удара по сооружению ракетами ATACMS американского производства. Все десять ракет противника были отражены. Андрей Белоусов подчеркнул, что так удалось спасти сотни жизней.

В октябре 2022 года украинские боевики подорвали на мосту бомбу мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте. Была повреждена часть дорожного полотна, погибли пять человек. Поврежденное полотно было оперативно восстановлено. В июле 2023 года по мосту был нанесен удар украинским надводным беспилотником. Погибла семейная пара, их 14-летняя дочь получила ранения.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.