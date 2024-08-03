В Москве врачи столкнулись со проблемой транспортировки пациента весом 300 кг

В Москве врачи скорой помощи столкнулись с проблемой транспортировки 300-килограммового пациента. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на источник.

Уточняется, что для транспортировки москвича медикам потребовалась помощь экстренных служб. При этом не уточняется, в каком состоянии находится сам пациент.

Ранее сообщалось о похожем инциденте, произошедшем 11 апреля в Москве. Врачам пришлось транспортировать 300-килограммового пациента через окно его квартиры. Для этого им помогли сотрудники экстренных служб.

Но 19 апреля появилась информация о том, что мужчина скончался в больнице. У него диагностировали воспаление, которое усложнилось диабетом, сердечной недостаточностью и ожирением.